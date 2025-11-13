１０月中旬ごろ栃木県の県央部の駐車場で１０代の少女に、性的な暴行を加えたとして、宇都宮東警察署は１２日、不同意性交の疑いで宇都宮市に住む中学校教諭の男を逮捕しました。 不同意性交の疑いで逮捕されたのは宇都宮市下平出町に住中学校教諭で市内の学校に勤務する辰巳伸容疑者（３４）です。 警察によりますと辰巳容疑者は１０月中旬ごろ県央部の駐車場に停めた車の中で県内に住む１０代の少女に対し、１６歳未満であるこ