「いちご王国・栃木」を盛り上げようと、生産者や県などでつくる会議が１２日、宇都宮市で開かれ、新たな戦略について話し合いました。 会議は、栃木県やＪＡ、生産者団体から委員約２０人が出席し、栃木県のイチゴのブランド価値の向上や安定的な供給について意見を交わしました。 半世紀以上に渡り生産量が日本一の栃木県のイチゴは、昨シーズン、収量に優れる「とちあいか」への転換が進み作付面積を全体の８割とする目