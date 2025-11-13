【新華社貴陽11月13日】中国貴州省銅仁市万山区の黄道トン族郷はこのほど、ブンタンの収穫期を迎えた。山地でのブンタン栽培は、収穫後の運搬効率が悪いことや若い働き手の不足などが課題だったが、運搬ドローンを導入することで、輸送コストを抑え、労働力不足を補い、作業時間を短縮するなどさまざまな課題を解消した。ドローンは現在、ブンタン収穫の「空中運送の主力」として活躍している。（記者/劉勤兵）