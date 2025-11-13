６日、湖北省武漢市の東湖ハイテク開発区にある湖北人型ロボットイノベーションセンターで、ロボットのデータを収集するスタッフ。（武漢＝新華社記者／伍志尊）【新華社北京11月13日】中国共産党は10月、第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）で、「国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）」策定に関する党中央委員会の提案を採択した。「提案」に盛り込まれたキーワードについて解説する。第2回は「地域イノベ