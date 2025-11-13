埼玉県三郷市で小学生4人を車ではねてけがをさせて逃走した罪などに問われている中国籍の男に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。中国籍の〓洪鵬被告（43）は2025年5月、三郷市で酒を飲んだ状態で車を運転し、小学生の男子児童4人をはねてけがをさせ、飲酒の発覚を免れるために逃走した罪などに問われています。さいたま地裁越谷支部は13日の判決で、逃走した行為について「責任回避のためと認められる」と指摘しました。