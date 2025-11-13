プロ野球・DeNAが13日、元巨人の馬場皐輔投手と2026年シーズンの育成選手契約を結ぶことを発表しました。馬場投手はプロ8年目となり、今年で30歳。2017年ドラフト1位で阪神に入団し、2023年度の現役ドラフトで巨人に移籍。2025年まで巨人でプレーを続けました。今シーズンは8試合に登板し、防御率は3.68を記録。DeNAでは背番号「115」でプレーすることが発表されています。