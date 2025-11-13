コメを原料にした肉の代わりとなる食品の生産工場が来年４月から大田原市で本格稼働するのを前に、この食品を使ったラーメンが完成し、１１日、試食会が開かれました。 醤油スープの中にトッピングされたそぼろのような食品は、コメを原料にしていて肉の見た目と味わいを再現しています。 この「コミート」を開発したのは、宇都宮大学農学部出身でバイオマスに関する研究開発などを行っているアグロルー