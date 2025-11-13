13日午前、三条市のごみ処理施設で火事がありました。この影響で市はゴミの受け入れを一時、停止しています。 火事があったのは三条市福島新田にある三条市清掃センターです。消防によりますと、13日午前9時ごろ、施設の責任者から「ゴミを破砕する設備から火が見え、煙が充満している」と通報がありました。火が出たのは不燃物のリサイクル施設で、ベルトコンベアで運んでいたゴミから出火したとみられています。火は約2