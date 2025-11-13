来季J2降格が決まっているサッカー・アルビレックス新潟は13日、入江徹監督について2025シーズンをもって退任することを発表しました。入江監督はトップチームのコーチでしたが、契約解除された樹森前監督に代わり、シーズン途中の6月から監督に就任しました。しかし、ここまで1勝もできず、チームはJ2降格が決まりました。 入江徹監督は、静岡県出身の48歳。柏レイソルやガンバ大阪などでプ