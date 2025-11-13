GOSSOが運営する食べ放題＆飲み放題専門店「肉ときどきレモンサワー。」は、11月17日から「生牡蠣放題! 牡蠣づくしフェア」を開催する。生牡蠣放題! 牡蠣づくしフェア「肉ときどきレモンサワー。」とは、卓上サワータワーやセルフたこ焼き&もんじゃ焼き、バラエティに富んだ豪華ラインアップが特徴の、TikTokで話題の食べ放題＆飲み放題専門店。今回の「生牡蠣放題! 牡蠣づくしフェア」では、豪華"牡蠣料理"も食べ放題になった