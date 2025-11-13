〈アサヒ飲料は前年比6割減、アサヒグループ食品は粉ミルクやベビーフードを優先出荷〉アサヒグループホールディングスは11月13日、10月のアサヒグループの販売動向を発表した。同社は、9月29日に発生したサイバー攻撃によるシステム障害の影響で、9月以降の販売動向の発表を延期していた。今回、現時点で集計できた日本事業各社の10月の概況(9月の概況も含む)について明らかにした。アサヒビールは、10月2日から主力商品「スーパ