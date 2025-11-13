リクルートは、旅行予約サイト「じゃらんnet」で会員向け早期予約キャンペーンを11月1日から14日まで実施している。期間中に対象宿を予約し、宿泊すると、基本加算ポイントに加えてじゃらん限定ポイントを付与する。11月17日から30日までの宿泊で8％、12月16日から31日までの宿泊で10％、2026年1月14日から31日までの宿泊で13％のポイントを付与する。利用にはリクルートIDでのログインと特典表示のあるプランの予約が必要。特典は