「楽しかった。選手たちが、私に素晴らしいプレゼントをしてくれた。昨季のチャンピオンを相手に、一級品のパフォーマンスを示した。守備も良く、数え切れないほど多くの“良いこと”が最高のレベルで起きたと思う」笑顔でそう語ったのは、リバプールに３−０で完勝したマンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督である。11月９日に行なわれたシティ対リバプール戦は、グアルディオラによる「監督キャリア1000試