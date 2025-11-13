All About ニュース編集部は10月7日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の30代タレント」に関するアンケート調査を実施。その結果の中から、今回は「ダンスがうまいと思うSTARTO社所属の30代タレントランキング」を発表します。【16位までのランキング結果】2位：岩本照（Snow Man）／60票2位に選ばれたのは、岩本照さん。Snow Manのリーダー・岩本さんは、歌手活動はもちろん、ドラマや映画、舞台でも幅広く活躍してい