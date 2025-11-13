2025年11月12日、札幌・北警察署は窃盗の疑いで無職の男（72）を逮捕しました。男は12日午後3時ごろ、札幌市北区のコンビニエンスストアでサンドウィッチとカフェラテ（販売価格合計543円）を盗んだ疑いが持たれています。午後3時ごろ、「万引き犯を捕まえた」と店の店長から警察に通報がありました。警察によりますと、従業員が店内で防犯カメラ映像を確認していたところ、男が商品を万引きする様子が確認できたため、店を出たと