サントリー食品インターナショナルは13日、『サントリー なっちゃん りんご 250ml紙パック』の一部を自主回収すると発表した。【画像】『サントリー なっちゃん りんご 250ml紙パック』回収お詫び全文「このたび、『サントリー なっちゃん りんご 250ml紙パック』に、容器が膨張し、香味変化が認められた商品があることが判明しました。健康被害の可能性は無いことを確認しておりますが、行政機関へ届出の上、万全を期すために