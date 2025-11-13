アサヒグループホールディングスのロゴアサヒグループホールディングスは13日、酒類を扱う傘下のアサヒビールの10月の販売実績（概算値）を公表し、ウイスキーなども含む売上金額が前年同月比1割未満の減少にとどまったと明らかにした。サイバー攻撃によるシステム障害の影響はあったが、主力商品の出荷を再開したため。ただビール類だけの数値は正確な集計ができず2カ月連続で公表を見送った。酒類以外でも、清涼飲料を扱うア