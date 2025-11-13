【パリ＝平地一紀】冬季五輪の各競技を統括するスケートやカーリングなど七つの国際競技連盟は１２日、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）に対し、夏季競技を冬季五輪で実施するなどの改革を性急に進めないよう求める共同声明を出した。声明では、「夏季の非五輪競技を冬季五輪で行うなどの提案では、冬季五輪の未来は良くならない。冬季五輪特有の価値や遺産、アイデンティティーを薄めてしまう」と懸念を表明。冬季五輪の改革