サントリー食品インターナショナルが自主回収する「サントリーなっちゃんりんご250ml紙パック」サントリー食品インターナショナルは13日、飲料「サントリーなっちゃんりんご250ml紙パック」約5万8千本を自主回収すると発表した。容器が膨張し、香りや味に変化があったため。健康被害の可能性はないという。回収の対象は、賞味期限が2026年4月20日で、製造所の固有番号が「＋WY」と記載されている商品。製造工程で