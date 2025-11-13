ディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」の配信作品発表イベント「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」が、香港ディズニーランド・ホテルで現地時間13日に開催され、アニメーションシリーズ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン2「エピソード オブ サバナクロー」の特別映像が公開された。【動画】香港のアジア諸国のプレスに公開された特別映像イベン