ロンドンの地下鉄で起きた人種差別的暴言の事案に関連して警察が公開した男女2人の写真/British Transport Police（CNN）英ロンドンの繁華街で子どもを連れた女性が男女2人に人種差別的暴言を浴びせられて暴行される事件があり、警察は事情を聴きたいとする1組の男女の写真を公開して一般からの情報提供を呼びかけている。男女の写真は英運輸警察が10日に公開した。CNNはこの2人が、ドナルド・トランプ米大統領支持派のMAGAインフ