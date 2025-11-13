日本テレビ系列ネットワーク＝NNSに加盟する29社は13日、臨時総会を開き、系列全体でのガバナンス＝企業統治強化を目的とした独自の施策をスタートさせることを決定しました。12月1日付で、NNS内に「NNSガバナンス対応事務局」を新設し、各社のコーポレート・ガバナンス確保をサポートするための取り組みを進めます。民間放送のコーポレート・ガバナンスについては、民放連＝日本民間放送連盟もガバナンス指針の制定やガバナンス検