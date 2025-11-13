ＭＬＢのサイ・ヤング賞が１２日（日本時間１３日）に発表され、ナ・リーグではパイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）が初の栄冠に輝いた。スキーンズはメジャー２年目となった今季は３２試合、１８７回２／３に登板して１０勝１０敗、防御率１・９７。２１６三振を奪い、最終候補に残った山本（ドジャース）、サンチェス（フィリーズ）を破って頂点に立った。一方、怪物右腕が所属するパイレーツは低迷。今季も７１勝