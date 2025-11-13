最も優秀な先発投手に与えられるナ・リーグのサイ・ヤング賞が１２日（日本時間１３日）に発表され、パイレーツの?怪物?ポール・スキーンズ投手（２３）が満票選出された。メジャー２年目のスキーンズは１０勝１０敗ながら防御率１・９７、２１６奪三振をマーク。フィリーズのサンチェス、ドジャースの山本由伸を抑え、昨年の新人王に続いての栄誉を手にした。しかしながらチームは今季も監督が途中交代するなどゴタゴタが続き