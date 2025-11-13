韓国プロ野球のkt wizは11月13日、アジアクォーター選手として杉本光輝を総額12万ドル（契約金を含む年俸9万ドル、インセンティブ3万ドル）で獲得したと発表した。【関連】侍ジャパンに挑む韓国代表メンバーがかなり変わった!! WBC前哨戦で問われる世代交代の成否右腕投手の杉本は、2023年に日本の名門独立リーグ球団・徳島インディゴソックスに入団し、今シーズンは42試合に登板して5勝3敗、防御率3.05という好成績を残した。kt w