今回、Ray WEB編集部は、同窓会マジックについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。念願のデートだったはずが、少しずつ違和感を感じる主人公。一体このあとどうなるのでしょうか...？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部