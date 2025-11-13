11月13日、安倍晋三元総理の殺害容疑で起訴された山上徹也被告（45）の公判に、弁護側の証人として彼の母親が出廷する。既に多数報じられているように、山上被告の母は、夫（山上被告の父）の自死や長男（同兄）の病気・障害など“身内の不幸”の影響で旧統一教会に入信。1億円を超える財産を寄付する一方、家庭を顧みず、子を凄惨な「ネグレクト」の状態に置いたとされ、後に長男も自ら命を絶つことに。山上被告はこうした境