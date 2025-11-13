今年も様々なドラマがあったプロ野球のドラフト会議。スカウト陣の間で大きな話題になったのは、佐々木麟太郎（米スタンフォード大→ソフトバンク1位）と立石正広（創価大→阪神1位）だ。しかし、それ以外の選手についても各球団の事情やスカウト陣の思惑に関する話が聞こえてくる。【西尾典文／野球ライター】【写真】早稲田大学に進む横浜・阿部葉太選手と、社会人に進む高蔵寺・芹沢大地の姿強すぎる“安定志向”なかでもよ