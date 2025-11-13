あなたは読めますか？突然ですが、「懇意」という漢字読めますか？ビジネスやフォーマルな場で、人間関係を表現する際によく使われる言葉ですが、読み方や正確な意味に自信がない方もいるかもしれません。気になる正解は……「こんい」でした！「懇意」という漢字は、「親しく交際していること」「打ち解けて仲良くしていること」を意味します。遠慮のいらない親しい間柄であることを示し、ビジネスシーンでは特に、取引先などと良