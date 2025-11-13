全国でクマの出没と被害が相次ぐなか、子どもたちの学校生活における安全確保が課題となっている。特に、登下校時に保護者による送迎が推奨されるケースが多く、SNSには困惑する保護者の声が多くあがっている。いったい何が起きているのか。当事者と自治体の担当者に話を聞いた。 【画像】頭をホッチキスで30針縫い、背中にも大きな傷痕、クマに襲われた男性の写真 クマ出没による保護者の「学校送迎負担」が増大 相次ぐ