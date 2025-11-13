「大相撲九州場所・５日目」（１３日、福岡国際センター）前相撲が行われ、モンゴル出身で“史上最強の新弟子”として注目が集まる旭富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が３連勝で一番出世を決めた。武田（中村）を立ち合いで組み止め、左四つから力強く寄り切った。無敗で前相撲の３日間を終えた旭富士。中日に新序出世披露に臨み、次の初場所（来年１月１１日初日、両国国技館）で序ノ口の番付にしこ名が載る。新序出世披露では化