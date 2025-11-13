韓国が「原潜を自前で建造する」と公言した。だが、原潜の心臓部となる原子炉と核燃料は、通常兵器とは桁違いの機密領域だ。韓国は本当に、米国の支援なしに原潜を成立させられるのか。軍事アナリストは「最大の障壁はウランだ」と指摘する。政治判断だけでは動かない“核の壁”を、どう乗り越えるのか。 【画像】米国バージニア州ニューポートニューズで建造されるバージニア級攻撃型原潜 「船体