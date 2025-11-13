埼玉県・入間市の圏央道で、トラックと乗用車などあわせて5台がからむ事故がありました。2人が死亡、3人がけがをしました。13日午前5時40分ごろ、埼玉・入間市の圏央道外回りで、「車両複数台が関連する事故」と目撃者から110番通報がありました。警察によりますと、大型トラックに追突された乗用車が軽自動車に追突するなど、あわせて5台がからむ玉突き事故になりました。この事故で、軽自動車の男性2人が死亡しました。また3人が