「障害による生きづらさを克服して、仕事や社会と接点を持つにはどうしたらいいですか？」そう寂しげに言葉をもらしたのは、前職で心の不調をきたし退職を余儀なくされた20代の女性。自己否定に陥り、新しい仕事を探すのも手につかない状態です。【写真】私以外に「症例がない病」と30年間生きて「両側線条体壊死症」の女性「働きたいけれど、できないことも多く周囲に迷惑をかけてしまう」「周りの否定的な目線が気になり、仕事