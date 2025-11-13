今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『釣れなくても料理！シナモンロール！【VOICEROIDキッチン】』というABSsuperさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）「を作る」とは誰も。投稿者のABSsuperさんが冷凍パイシートを使ってシナモンロールを作ります。11センチ×18センチのパイシート2枚を常温で柔らかくしている間にシナモンシュガーづくり。砂糖2に対しシナモン1の割合で混ぜます。溶かしバター