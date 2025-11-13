『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編が、『プラダを着た悪魔2』として2026年5月1日より日米同時公開されることが決定。あわせて、ティザー予告とポスターが公開された。 参考：『プラダを着た悪魔』にみる、2000年代的ジェンダー観シャネルが象徴する“固定観念からの解放” 『プラダを着た悪魔』（2006年）は、ニューヨークでジャーナリストを目指すアンドレアが、誰もが憧れるフ