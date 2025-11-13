全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は意外な過去を持つ新潟市秋葉区のレストランが提供する、肉汁にこだわったハンバーグをご紹介します。 新潟市秋葉区に店を構える『ファミリー』。扉を開けると、ノスタルジックな空間が広がっています。【長谷川珠子アナウンサー】「ウイスキーに焼酎など、たくさんのお酒が並ぶ広いバーカウンターがあり、昭和レトロな雰囲気が漂う店内。実は…」【ファミ