秋は多くの大学で学園祭がにぎわうシーズンだが、これほどの熱狂を生んだ学園祭があっただろうか。今から37年前、1988年の横浜国立大学で行なわれたロック・コンサートが、なぜ“伝説の学園祭”と語り継がれることになったのか。その知られざる逸話を紹介しよう。 【画像】メジャーデビュー前にも関わらず“伝説の学園祭”に出演していたバンドのアルバム トリの泉谷しげるの前に現れた謎の四人組 1988