福岡県警八女署は13日、八女市本村付近で12日午後7時ごろ、下校中の中学生に車に乗った男から「車に乗っていかんね」と言われる不審者事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50代後半で小柄な体形。暗めの色のジャンパーを着用し、軽自動車に乗っていた。