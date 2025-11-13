松本幸四郎主演『鬼平犯科帳』シリーズ最新第7弾『鬼平犯科帳 兇剣』が、時代劇専門チャンネルで2026年1月10日(13:00〜、19:00〜ほか)に独占初放送されることが決定。時代劇専門チャンネルNETでの独占配信に加え、YouTubeチャンネル「24/7 SAMURAI-SHINOBI」で全世界同時配信も行われる。『鬼平犯科帳 兇剣』長谷川平蔵(松本幸四郎)と、平蔵の親友・岸井左馬之助(山口馬木也)が刀を持って並び立ち、「この二人、死角なし。」という