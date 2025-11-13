古いギアを使用し続ける女子プロたちがいるが、彼女たちが絶対に手放せないという名器を彼女たちのコメントとももに紹介。今回は飛距離が出ない選手にとって不可欠なFWのモデルをお届けする。【写真】古江彩佳、西村優菜、青木瀬令奈の古いFWは打痕がビッシリ【古江彩佳】3W：ブリヂストン TOUR B JGR（15度／スピーダーNXグリーン 50S）※2019年モデル投影面積が大きく球が上がりやすいのが特徴。球を弾いてくれるため、飛距離が