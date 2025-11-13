SNS等で女子プロゴルファーのプライベートを知る機会も増え、プレー以外でも身近に感じることが多くなった。そんなSNSでは、試合中では見られない等身大の姿や可愛らしいしぐさが垣間見えることも。アスリートとしても女性としても魅力的な女子プロを「理想のお嫁さん」と思う人もいるだろう。そこで、「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。6位に選ばれたのは、可愛らしいとい