北海道岩見沢市で１１月１２日夜、アパートの一室が燃える火事があり、部屋から男性の遺体が発見されました。火事があったのは、岩見沢市美園３条８丁目のアパートです。１２日午後９時ごろ、同じアパートに住む人から「部屋の中から煙が見える」と消防に通報がありました。火はおよそ２時間半後に消し止められましたが、部屋からは年代不明の男性の遺体が発見されました。また、同じアパートに住む８０代