スターバックスでは、バリスタが一杯ずつ丁寧にいれるスープ『トリュフ スープチーノ』を11月14日より発売します。新カテゴリーとして登場した“スープチーノ”は一体どんな商品なのか、メディア向けに開催された試飲会で詳しい話を聞いてきました。新作『トリュフ スープチーノ』はどんな味?『トリュフ スープチーノ』(Shortサイズのみ/持ち帰り491円、店内利用500円)スターバックスの新カテゴリーとして誕生した“スープチーノ”