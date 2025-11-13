バンダイは、『ワンピース』より「S.H.Figuarts トニートニー・チョッパー -ドラム島-」(4,400円)を発売する。11月13日より予約受付を開始、2026年5月に一般店頭発売商品で発売。2026年5月発送予定「S.H.Figuarts トニートニー・チョッパー -ドラム島-」(4,400円)「S.H.Figuarts トニートニー・チョッパー -ドラム島-」は、TVアニメ『ONE PIECE』より、初期衣装の「トニートニー・チョッパー -ドラム島-」が完全新規造形で登場。帽