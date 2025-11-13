J2降格が決まっているサッカーアルビレックス新潟は13日、今季をもって入江徹監督が退任すると発表しました。入江監督は今季途中にコーチから監督に就任したものの、16試合勝ちがなく、チームをJ1残留に導くことはできませんでした。また、後任の監督については、決定次第発表するとしています。 【入江監督のコメント】日頃より、アルビレックス新潟へ熱く、温かいご声援とご支援をいただいているサポー