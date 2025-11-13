赤間二郎国家公安委員長は13日の参院予算委で、捜査対象の風俗スカウトグループに情報を漏えいしたとして、警視庁の警部補が逮捕された事件について「言語道断で極めて遺憾だ。再発防止策の徹底を指導していく」と述べた。