12日のニューヨーク外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、一時155円05銭を付けた。2月上旬以来、約9カ月ぶりの円安ドル高水準。米政府機関の一部閉鎖が解除され、米景気の先行き不透明感が後退するとの期待から、ドルを買い円を売る動きが強まった。13日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝155円台近辺で取引された。午前10時現在は前日比33銭円安ドル高の1ドル＝154円94〜95銭。ユーロは32銭円安ユーロ高の1ユーロ＝