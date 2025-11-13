けさ、埼玉県入間市の圏央道外回りでトラックと乗用車合わせて5台が絡む事故があり、2人が死亡。警察はトラックを運転していた50代くらいの男を現行犯逮捕しました。【写真を見る】圏央道で5台が絡む事故 2人死亡 トラック運転手を過失運転傷害の疑いで逮捕外回り入間ICから狭山日高IC間が通行止めきょう午前5時40分ごろ埼玉県入間市の圏央道外回り、入間インターチェンジ付近で「トラックと乗用車の事故」と119番通報