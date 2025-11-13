東日本旅客鉄道は11月11日、「Suica Renaissance」第2弾を発表した。○新たなコード決済サービスの開始ウォークスルー改札の発表と試行に続く第2弾として、2026年秋、新たなコード決済サービスがモバイルSuicaアプリに搭載される。従来のSuicaによる簡単&便利なタッチ決済に加え、上限額(2万円)を超える買い物にも対応するコード決済が利用可能となる。さらに、バリューの送る&受け取る機能により、家族や友人間でのやり取